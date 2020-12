Norwegian er tidenes mest omsatte aksje på børsen

Enkeltdagers handel i Norwegian-aksjen, NAS , sier ganske mye om hva coronapandemien har ført til:

Fredag fortsatte den spinnville handelen i NAS. Handelen i aksjen åpnet på kurs 1,06 kroner før den dundret ned til 0,70 kroner pr. aksje.

Det forhindrer ikke at handelsvolumet er skyhøyt – og det er på ingen måte en overdrivelse.

Allerede etter to handelstimer kunne man slå fast at fredagen sikret seg en plass i NAS-tradernes mest aktive dager i 2020. Fredagen kommer også til å gå inn på topp 10-listen over de mest aktive enkeltdagene i NAS noensinne.

Samt at fredagen er inne på topplisten over handelsdager på Oslo Børs – uavhengig av hvilke aksjer den sammenlignes med.

– Det var over 103.000 handler i Norwegian-aksjen på torsdag, som er ny rekord med klar margin på Børsen. Det er aldri før blitt gjennomført så mange handler i enkeltaksjer i løpet av en børsdag, slår kommunikasjonssjef Geir Harald Aase fast ved Oslo Børs, og til:

– Statistikken vår viser at det er ingen over eller under Norwegian. Aksjen er tidenes tradingfavoritt på Børsen.

ALDRI SETT DET FØR: Kommunikasjonsjef Geir Harald Aase ved Euronext Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

Nær Equinor x 6

NAS-aksjen, som har vært dominert av tradere og småsparere i høst, er blant de aller mest handlede aksjene på Oslo Børs de seneste dagene.

Mest omsatte aksjer på Oslo Børs Aksje Antall handler Dato Norwegian Air Shuttle 103.757 10.12.2020 Norwegian Air Shuttle 78.657 20.05.2020 Norwegian Air Shuttle 69.831 11.12.2020 Norwegian Air Shuttle 51.365 09.10.2020 Norwegian Air Shuttle 44.208 26.05.2020 Norwegian Air Shuttle 43.891 14.04.2020 Seadrill 43.665 07.03.2016 Otello Corporation 43.496 11.02.2015 Equinor 40.454 02.04.2020 DNB 36.654 09.03.2020 Norwegian Air Shuttle 36.541 27.05.2020 Equinor 35.522 16.03.2020 Equinor 34.931 13.03.2020 Borr Drilling 34.346 09.06.2020 Norwegian Air Shuttle 34.261 04.05.2020 Equinor 33.648 10.03.2020 Equinor 33.557 09.03.2020 Norwegian Air Shuttle 33.230 18.03.2020 Norwegian Air Shuttle 32.767 24.11.2020 Norwegian Air Shuttle 32.646 09.12.2020 NEL 32.720 21.09.2020 NEL 32.251 13.06.2019 Norwegian Air Shuttle 30.710 27.02.2020 Norsk Hydro 30.341 03.10.2018 Equinor 29.616 03.04.2020 Norsk Hydro 29.614 04.03.2015 Equinor 29.496 31.03.2020 Kongsberg Automotive 28.876 08.05.2020 Kilde: Oslo Børs

Fredagen passerte handelsvolumet svimlende 1,2 milliarder aksjer. Aksjens omsetning i kroner er like voldsom, og markerer seg høyt på listene denne uken – til tross for at kursene er veldig lave.

Omsetningen i NAS endte på over én milliard kroner. Til sammenligning var den nest mest omsatte aksjen målt i kroner, Equinor, på 469 millioner kroner.

Ettersom aksjen nå handles på et såpass lavt kursnivå blir antall handler i aksjen vel så interessent. I løpet av fredagen var det blitt utført nær 70.000 transaksjoner i aksjen, noe som gir en tredjeplass i antall handler i aksjen.

Even – Even bigger fool

Investor Svend Egil Larsen uttalte tidligere denne uken at det ser ut som aksjekursen har «dødskramper», på grunn av den voldsomme kursutviklingen.

Den profilerte investoren mener at det er et mysterium hvorfor noen vil investere i aksjen, men har stor forståelse for at daytradere utnytter den økte likviditeten og volatiliteten.

Også Nordeas investeringsdirektør, Robert Næss, stiller seg kritisk til kursutviklingen. Investeringsdirektøren sa at «Dagens markedsverdi har ingen mening», og «det er mange som leker seg, og en del som tror på Even - Even bigger fool».

Investeringsdirektøren mener også at verdiene i selskapet er såpass lave at dersom noen skal være villige til å komme inn med ny kapital, vil de stille krav om at långiverne tar et tap.