Lavprisselskap har bestilt titalls Boeing 737-Max

Det amerikanske lavprisselskapet Southwest Airlines har bestilt 35 Boeing 737-Max fly med levering innen utgangen av 2021, melder selskapet i en melding onsdag.

En del av leveringen består av 16 leasede fly og selskapet opplyser at alle pilotene har gjennomført oppdatert opplæring relatert til Max-flyene.

Bestillingen skal gjennomføres til tross for at det har kansellert flere reiser i desember. Flyselskapet har også oppjustert tapene og anslår at det vil brenne omlag 12 millioner dollar om dagen i fjerde kvartal, mot de tidligere estimatene på mellom 10 og 11 millioner dollar.

Aksjen faller 1,2 prosent, til 45,88 dollar, i førhandelen.