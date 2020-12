Heathrow-rullebane får klarsignal i høyesterett

Onsdagens beslutning setter til side en kjennelse fra februar som sa at rullebanen ikke kunne bygges fordi klimaforpliktelsene ikke var vurdert da det ble gitt byggetillatelse i 2018. Flyplasselskapets advokater vant fram med sine argumenter om at vinterens byggeforbud var basert på feil lovanvendelse.

I 2015 lovet Boris Johnson, som den gangen var ordfører i London, å legge seg i veien for bulldoserne og hindre utbyggingen. Som statsminister har han sett bort fra sitt eget løfte og heller trukket fram store infrastrukturprosjekter som viktige for gjenreisingen av økonomien etter koronakrisen.

Høyesterett mener regjeringen ikke hadde plikt til å vurdere byggeprosjektet opp mot forpliktelsene i Parisavtalen. Miljøorganisasjonen Friends of the Earth mener den nye kjennelsen likevel ikke er et grønt lys for utbygging. De mener Heathrow fortsatt må vurdere klimakonsekvensene. Greenpeace ber Johnson skrote prosjektet og viser til målet om kutte klimagassutslippene.

Også den svenske miljøaktivisten er misfornøyd med høyesteretts avgjørelse.

– Hvis det er sånn dere opptrer etter å ha erklært en klimakrise, har kanskje ikke alle forstått helt hva det begrepet betyr …, skriver hun på Twitter.

(©NTB)