Norwegian møter aksjonærene

BER OM FULLMAKT: Norwegian og dets ledelse trenger mandater for en finansiell oppvask. Her representert ved Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian.

BER OM FULLMAKT: Norwegian og dets ledelse trenger mandater for en finansiell oppvask. Her representert ved Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian. Foto: Eivind Yggeseth

Saken oppdateres...

Norwegians styreleder Niels Smedegaard åpner torsdagens generalforsamling.

– Det aller viktigste for meg og styret er at selskapet kommer gjennom denne vanskelige situasjonen, sier Smedegaard.

Han ønsker velkommen på dansk, og takker for den «tette og gode dialog mellom styret og administrasjon», og instruerer de fremmøtte aksjonærene – som følger generalforsamlingen i en telefonkonferanse.

Norwegian-ledelsen samler aksjonærene i flyselskapet for å samle nok fullmakter til å ta selskapet gjennom coronakrisen.

Av totalt 3,7 milliarder aksjer er det kun drøye 64 millioner aksjer som faktisk deltar på generalforsamlingen, noe som i prosent kun utgjør snaue 1,69 prosent.

Det er kun 500 aksjonærer som deltar digitalt på møtet, men disse igjen har kun tre millioner aksjer.

Må hente penger og konvertere gjeld

Av de viktigste tingene aksjonærene skal stemme over er:

Aksjespleis (100 aksjer gir 1 ny)

Godkjenne tegningsrettsemisjon på inntil 4 milliarder kroner

Konvertering av gjeld, leasingforpliktelser og annen gjeld til aksjer

Konsernsjef Jacob Schram har vedkjent at de spør om vide fullmakter, siden aksjonærene i denne runden ikke får vite hvilke kurser som gjelder, og da heller ikke får vite hvor stor utvanningseffekten blir.

MÅ VEKK: Norwegian forsøker å redusere flåten kraftig. Foto: BLOOMBERG

Det er utrolig viktig for flyselskapet at aksjonærene gir denne tillatelsen, slik at Norwegian skal kunne jobbe seg i gjennom konkursbeskyttelsen i Irland og restruktureringsprosessen i Norge.

Norwegian sitter på rundt 50 milliarder i bokført gjeld, et beløp som nærmer seg 70 milliarder kroner dersom fremtidige forpliktelser medregnes. For at Norwegian skal overleve er selskapet avhengig av drahjelp fra dets kreditorer.

Børspause

Torsdag før den ekstraordinære generalforsamlingen er NAS-aksjen den klart mest omsatte aksjen på Oslo Børs.

Aksjekursen steg over 20 prosent, før den senere falt litt tilbake. I forrige uke noterte NAS seg for omsetningsrekord på Oslo børs, med over 103 000 handler i løpet av én dag.

På tross av at ekspertene i månedsvis har poengtert at NAS-aksjen er verdiløs har traderne samtidig funnet gullet, med ekstrem volatilitet og høy likviditet i aksjen.

Det ble derfor innført børspause i NAS-aksjen under generalforsamlingen.