Norge stanser direkteflygninger fra Storbritannia

– Norge stanser alle direkteflyginger fra Storbritannia med umiddelbar virkning. Tiltaket gjelder i første omgang for to døgn, men kan bli forlenget. I tillegg strammes det inn på flere tiltak overfor reisende fra Storbritannia, opplyste helseminister Bent Høie på en raskt innkalt pressebrifing mandag formiddag.

Den nye virusvarianten fra Storbritannia bekymrer helsemyndighetene. Nå følger de etter våre naboland, slik flere har krevd, men bare for to døgn foreløpig. Målet er ifølge Høie å få bedre oversikt over situasjonen med det muterte viruset og gjennomføre nødvendige tiltak.

– Vi må sikre at virusvarianten som er påvist i Storbritannia, i minst mulig grad sprer seg til Norge. Dette er i tråd med råd vi har fått fra Helsedirektoratet, sier helseministeren.

Viktig at alle testes

Høie sier det er svært viktig at alle som er kommet til Norge fra Storbritannia den siste tida, over 2.000 personer, testes så fort som mulig.

Testanalysene i Storbritannia tar såpass lang tid at den nye virusvarianten som nylig er avdekket, i virkeligheten kom for flere uker siden. Derfor er det viktig at alle som har kommet hit til landet de siste to ukene, tester seg.

– Det gjelder også for dem som allerede er ute av karantene, understreket han overfor pressen mandag formiddag.

Han oppfordrer folk som kjenner noen som er kommet, til å si fra til dem. Høie advarer også om at det kan komme reaksjoner for folk som unnlater å teste seg.

Registrering

Når det igjen blir lov å fly direkte til Norge, altså tidligst lille julaften, må alle registreres ved ankomst. Det skal også sendes melding til kommunen der den reisende skal oppholde seg.

Det innføres flere tiltak for reisende fra Storbritannia som skal gjelde fram til 10. januar.

Hovedregelen om karantene i ti døgn skal fortsatt gjelde. I tillegg må alle testes innen et døgn etter ankomst til Norge, og deretter testes på nytt tidligst på dag sju etter innreise fra Storbritannia.

Andre land vurderes

Det er anslått at den nye virusvarianten kan være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige virusvarianten. Viruset ser heldigvis ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.

Det er oppdaget i flere land, blant annet Danmark, Nederland og Italia. Helseministeren sier det foreløpig ikke er aktuelt å stanse fly fra andre land, men at dette vurderes fortløpende.

Inntil mandag formiddag var det bare Norge i Skandinavia som lot direktefly fra Storbritannia ankomme.

To fly fra London skulle ha landet på Gardermoen mandag ettermiddag, mens to fly fra Aberdeen var ventet til Bergen og Stavanger. Flyet til Bergen med ankomst 10.45 ble innstilt allerede mandag morgen, viser oversikten til Avinor.