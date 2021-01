Ny rapport: 21 år med passasjervekst borte

I en ny rapport kommer det frem at mer enn to tiår med vekst i passasjertrafikken til flyselskapene ble slettet i løpet av 2020.

– Pandemien og dens konsekvenser utslettet 21 år med global vekst av passasjertrafikk i løpet av noen måneder, og reduserte trafikken til nivåer sist sett i 1999, skriver analyseselskapet Cirium i en ny rapport.

Mer enn 40 flyoperatører gikk konkurs eller stoppet driften helt, og analyseselskapet skriver i rapporten sin at de venter at flere vil møte samme skjebne i år.

Ifølge analyseselskapet gjennomførte flyselskapene 16,8 millioner flyreiser mellom 1. januar og 20. desember 2020. En halvering fra året før da de gjennomførte 33,2 millioner flyturer.

Det ble foretatt 40 prosent færre innlandsreiser, mens internasjonale flyvninger var ned 68 prosent

Flest turer fra Atlanta

De mest travle flyplassene i verden i 2020 domineres av kinesiske og amerikanske byer, men storbyer som New York, Beijing og Shanghai mangler likevel på listen. Sjefstrateg hos Cirium, David White, sier til CNBC at det kan se ut som at flyplasser som John F. Kennedy i New York er blitt uforholdsmessig påvirket på grunn av deres internasjonale trafikk under normale forhold.

De travleste flyplassene i 2020 # By Land Antall flyvninger 1. Atlanta USA 250.800 2. Chicago USA 228.000 3. Dallas USA 227.200 4. Denver USA 191.100 5. Charlotte USA 175.700 6. Guangzhou Kina 158.700 7. Los Angeles USA 150.800 8. Chengdu Kina 144.200 9. Shenzhen Kina 134.400 10. Seattle USA 132.400

– Flyplasser som Minneapolis, O'Hare i Chicago, Dallas med Fort Worth, Atlanta og Charlotte har betydelig høyere trafikk enn JFK nå på grunn av omfanget av innenlandsflyvninger hos de flyplassene, sier White og legger til at et lignende mønster er blitt observert på noen kinesiske flyplasser også.

Cirium skriver i Airline Insights Review 2020-rapporten at de forventer at etterspørsel etter flyreiser vil komme tilbake i 2024 eller 2025, med innenriks- og fornøyelsesturer som de første områdene som viser «vedvarende bedring».