– En stor sum for en liten sektor

I forrige uke var Boeings skandalerammede 737 MAX-fly tilbake på vingene i USA, 20 måneder etter å ha blitt satt på bakken som følge av to katastrofale ulykker på fem måneder.

Styreleder James Vickers i Willis Re International opplyser til Reuters at kravene mot forsikringsselskaper og reassurandører som følge av ulykkene kan komme opp i over to milliarder dollar.

– Dette er en stor sum for en relativt liten forsikringssektor, sier han.

Prisøkninger

Samtidig har forsikringsselskapene slitt med lave premier fra luftfart grunnet lockdown og restriksjoner på aktivitet.

Men reassurandører, som deler risikoen med forsikringsselskaper mot en del av premiene, opplever nå prisøkninger i flere sektorer. I luftfart var prisøkningene opptil 250 prosent ved den viktige fornyelsesdatoen 1. januar, viser ifølge nyhetsbyrået en rapport fra Willis Re.

Analytikere i Jefferies mener rapporten viser at et såkalt «hardt marked» – med stigende premier – er underveis for reassurandører, og at dette gjenspeiler et oppsving for sektorer som amerikansk eiendom og luftfart.