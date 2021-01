Klagenemnd: Passasjerer har krav på forsinkelsesrenter

Transportklagenemnda har nylig avgjort at en Norwegian-kunde som måtte vente lenge, har krav på å få utbetalt forsinkelsesrenter fra flyselskapet, skriver Flysmart24.

Det kan bety en bølge av krav mot Norwegian, SAS og andre flyselskaper som har somlet med å refundere flybilletter.

– Vi har flere saker med lignende spørsmål om forsinkelsesrente som vil bli behandlet framover, sier daglig leder Cecilie Asak Oftedahl i nemndas sekretariat for fly og pakkereiser.

Nemndas utgangspunkt er at folk som må vente mer enn sju dager etter at et refusjonskrav er satt fram, har krav på forsinkelsesrenter.

