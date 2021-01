Fortsatt lave trafikktall for Norwegian

Coronakrisen har nesten blitt kroken på døra for kriserammede Norwegian Air Shuttle, som har fraktet svært få passasjerer under pandemien.

I desember fraktet flyselskapet 126.664 passasjerer, en nedgang på 94 prosent mot samme periode året før, ifølge en melding fra selskapet torsdag.

Den totale passasjertrafikken (RPK) falt med 98 prosent, mens den totale kapasiteten (ASK) ble svekket 98 prosent.

I løpet av 2020 falt Norwegian-aksjen med nesten 98 prosent. Siden børsen åpnet på mandag har selskapet falt mer enn 15 prosent.

Yielden (inntekten per flydde setekilometer) var på 79 øre i desember, opp 83 prosent fra 43 øre i samme periode året før. Inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) var 42 øre.

Tilpasset produksjon

– Pandemien fortsetter å ha en sterk negativ innvirkning på driften vår, noe den har hatt siden hele Norge stengte ned i mars i fjor. Norwegian var på vei mot et positivt resultat for 2020, men i stedet ble vi kastet ut i vår livs kamp og 2020 har vært svært krevende, sier konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

– Selv om etterspørselen i desember var lav, var imidlertid bookingene for jul og nyttår positive og vi har tilpasset produksjonen vår godt til situasjonen vi står i. Nå gjør vi alt vi kan for at Norwegian skal komme styrket og mer konkurransedyktig ut av denne krisen med en ny finansiell struktur, en tilpasset flåtestørrelse og et forbedret tilbud til kundene våre, sier Schram.