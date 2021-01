Ryanair kutter trafikktallestimater med fem millioner

Ryanair nedjusterer sine trafikktallestimater for helåret frem til mars 2021 til «under 30 millioner» fra tidligere «under 35 millioner», melder selskapet ifølge TDN Direkt.

Grunnen skal være ytterligere koronanedstengninger og restriksjoner fra myndighetene i Irland og Storbritannia.

Det ventes nå at antallet passasjerer i januar vil falle under 1,25 millioner og at nye restriksjoner vil redusere februar- og marstrafikken med 500.000 hver måned, skriver TDN.

Ryanair vil betydelig redusere sine avganger fra 21 januar.