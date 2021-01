Analytiker tror på oppkjøp og fusjoner blant flyselskaper

Analytiker Helane Becker i Cowen tror på M&A i flyindustrien for at selskapene skal overleve. Hun peker spesielt på Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines og Southwest Airlines.

«Vi forventer M&A i bransjen. Man kan se for seg at United Airlines kjøper opp JetBlue. United drar tilbake til JFK-flyplassen etter et fravær på noen år, og JetBlue har en stor tilstedeværelse der», forklarer Backer ifølge Yahoo Finance.

Samtidig tror analytikeren at flere små flyselskaper må slå deg sammen for å kunne konkurrere med de andre gigantene.

Coronapandemien har vært brutal for flybransjen og det ventes ikke betydelig lettelser av tiltak før i andre halvdel av 2021.

Ifølge estimater innhentet av FactSet ventes den amerikanske flybransjen å tape 35 milliarder dollar i 2020, tilsvarende i overkant av 300 milliarder kroner, ifølge CNBC. Dette inkluderer det som ventes å bli Southwest Airlines første tap på mer enn fire tiår.