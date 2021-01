Overraskende positive tall fra flygigant

Den europeiske flyprodusenten Airbus leverte 566 nye fly i 2020, som var bedre enn ventet alle fjorårets hendelser tatt i betraktning. De sterke salgstallene gjør at Airbus fastholder posisjonen som verdens største flyprodusent, ifølge Reuters.

Til tross for leveransen av over 500 fly falt salget med 34 prosent fra rekordåret 2019. Airbus anslår at problemene med at flyselskaper ikke bestiller fly, samt svake spareprogrammer og trafikksvikt, ikke vil løse seg før i 2023 til 2025.

«Vi kan være smått optimistiske for 2021, men utfordringene og usikkerheten vedvarer», uttaler Guillaume Faury, adm. direktør i Airbus, i en pressemelding.

Airbus vil ikke gå ut med produksjon-, inntjening- og leveringsestimater før den offisielle rapporten publiseres 18. februar.