Sterk advarsel til reisende etter kongresstorming

Sjefen for det amerikanske luftfartstilsynet (FAA), Steve Dickson, kommer med en sterk advarsel til reisende etter en uke med flere hendelser.

Dickson sier at det vil bli alvorlige konsekvenser for reisende som oppfører seg uregjerlige ombord, skriver CNBC.

FORVENTER GOD OPPFØRSEL: Sjefen for det amerikanske luftfartstilsynet (FAA), Steve Dickson. Foto: Bloomberg

– FAA vil forfølge alle som setter sikkerheten til en flytur i fare, med straffer som spenner fra bøter til fengsel, sier Dickson.



De verste passasjerene kan vente seg bøter på opptil 35.000 dollar – nesten 300.000 kroner.

Passasjerer ropte og bannet

Dicksons uttalelser kommer etter at kabinforeninger uttrykte bekymring denne uken om politisk motiverte forstyrrelser på flyreiser, etter at Trump-tilhengere stormet den amerikanske kongressen og krevde at resultatene av presidentvalget skulle bli omgjort.

Alaska Airlines nektet 14 passasjerer å fly fra Washington D.C. til Seattle etter at de reisende nektet å bruke maske, oppførte seg bøllete, kverulerende og trakasserte besetningsmedlemmer.

Mens en pilot i American Airlines-fly fra den amerikanske hovedstaden til Phoneix truet med å «dumpe folk midt i Kansas», for å overbevise passasjerene ombord om å oppføre seg og å ha med ansiktsmasker.

Litt tidligere i uken ropte noen passasjerer «forræder» på en flytur hvor den republikanske senatoren Mitt Romney deltok.

Mens på en annen American Airlines-tur måtte flyvertinnen skru på lysene og beordre passasjerene tilbake til setene sine etter at de hadde ropt og bannet til hverandre.

– Jeg forventer at alle passasjerer følger instruksjonene fra besetningsmedlemmene, som er på plass for deres sikkerhet og flysikkerhet, sier Dickson og legger til at uregerlig oppførsel kan distrahere mannskap og true mannskapenes evne til å utføre sikkerhetsrelaterte oppgaver.

Flyselskapene har tatt forholdsregler og flyttet mannskap til flyplasshoteller. American Airlines har også valgt å suspendere alkoholservering på flyreiser til og fra Washington D.C..