Bakgrunnen for at Gustafson forlater SAS, er at han har takket ja til en stilling i en av Sveriges største industrikonsern.

«Jeg er både skuffet og lei meg for at Rickard ønsker å gå videre fra hans viktig rolle i SAS. Samtidig på vegne av styret i SAS vil jeg takke Rickard for hans fantastiske opptreden i løpet av de ti årene han var administrerende direktør. Under Rickards ledelse har SAS gjort en bemerkelsesverdig vending, fra tap på flere års lønnsom ytelse. Nylig har han ledet selskapet med trygge hender i første del av den tøffeste krisen i selskapets 75 års historie, pandemien», sier styreleder Carsten Dilling.

«Etter ti intense og stimulerende år er tiden inne for at jeg skal gi stafettpinnen videre til neste konsernsjef i SAS i løpet av første halvdel av 2021, ettersom jeg har takket ja til muligheten til å bli med i en av Sveriges største industrikonsern. SAS har en sterk posisjon i det skandinaviske markedet og er godt posisjonert til å lede luftfartsindustrien mot en mer bærekraftig fremtid når pandemien er kommet under kontroll», forklarer Gustafson.