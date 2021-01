Bedring for SAS i desember

SAS fraktet nærmere 400.000 passasjerer i desember, en økning på 18 prosent sammenlignet med november. Forklaringen for økningen er feriereiser i desember. Til tross for oppgangen er trafikken ned 80 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, fremgår det av en børsmelding fra flyselskapet tirsdag.

Samtidig reduserte SAS den regulære kapasiteten (ASK) med seks prosent i forhold til november, og 74 prosent sammenlignet med 2019.

Den regulære passasjertrafikken (RPK) var 87 prosent lavere i desember sammenlignet med 2019.

«Den overordnede etterspørsel fortsetter å være svekket av de pågående restriksjonene, og ferie-trafikken i desember var langt lavere enn normalt», uttaler SAS-sjefen Rickard Gustafson i børsmeldingen.

Mandag kveld ble det klart at Gustafson forlater selskapet etter ti år og går over til et av Sveriges største industrikonsern.

«SAS har en sterk posisjon i det skandinaviske markedet og er godt posisjonert til å lede luftfartsindustrien mot en mer bærekraftig fremtid når pandemien er kommet under kontroll», uttalte Gustafson i en offisiell uttalelse mandag.

DNB rykket tidligere tirsdag ut med en fersk analyse der det ser 40 prosent nedside i aksjen, som er ned rundt 2,20 prosent til 1,731 kroner.