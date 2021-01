2020 ble det verste året for Boeings flysalg noen sinne

Boeing leverte kun 157 fly i løpet av 2020, etter at flyselskapets kunder avbrøt ordre på mer enn 650 fly. Det har ført til et historisk dårlig år for flyprodusenten, skriver CNBC.

Kansellereringene begynte allerede før coronakrisen, etter at flere 737 MAX-fly dundret i bakken på grunn av en teknisk feil, noe som førte til at samtlige fly av denne typen ble satt på bakken. Da coronakrisen inntraff, falt antallet flypassasjerer drastisk, og flyselskapene har ikke lenger behov for nye fly for å dekke etterspørselen.

Aksjekursen på Boeing har falt med omtrent 35 prosent i løpet av 2020.