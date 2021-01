Norwegian lanserte i morgentimene ny redningsplan for å få selskapet ut av rekonstruksjonsprosessene i Irland og Norge og blåse nytt liv i den norske flyyndlingen.

Aksjen faller 9,5 prosent på børs i skrivende stund.

– Virkelig tungt

Jacob Schram forteller under pressekonferansen at det er virkelig tungt for selskapet å ta beslutningen om å droppe langdistanseflyvningene.

– Det vil påvirke 2.000 av våre ansatte i Italia, Frankrike, Storbritannia og USA. Selskapene vil bli begjært konkurs, sier Schram under pressekonferansen.

Konsernsjefen takker for hjelpen og innsatsen ansatte har lagt ned de siste årene.

Tilbake til kjernen

Kjernen i den nye redningsplanen er at styret har besluttet å gå bort fra langdistanseflyvninger og fokusere på kjerneaktiviteten i Norge, Norden og kortdistanseflyvninger i Europa.

– Reiser i Norge, Norden og resten av Europa har alltid vært selve ryggraden i Norwegian, og det er dette som også danner grunnlaget for hvordan Norwegian skal se ut fremover, sier Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian, i pressemeldingen.

I børsmeldingen og tilhørende pressemelding informerer Norwegian om at det ønsker å redusere gjelden til 20 milliarder kroner og hente ytterligere 4-5 milliarder i blant annet en rettet emisjon.

Under pressekonferansen presiserte Schram at det ikke bare er rentebærende gjeld som skal reduseres – all gjeld skal kuttes til 20 milliarder kroner.

– Annen plan enn før

Næringsminister Iselin Nybø forteller at den nye søknaden om restrukturering fra Norwegian er annerledes enn den som ble lagt frem i november:

– Selskapet er nå inne i en viktig restruktureringsprosess. Vi har fått en søknad fra Norwegian og vurderer henvendelsen sammen med våre rådgivere. Det Norwegian nå skisserer er noe annet enn den forespørselen vi vurderte i november i fjor. Vi er nå i gang med en grundig vurdering av denne nye henvendelsen, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Næringsdepartementet og Samferdselsdepartementet hadde et møte med Norwegian 8. januar hvor de presenterte en overordnet plan for selskapet etter rekonstruksjonen, som Norwegian søkte om 8. desember. Ifølge Næringsdepartementet inneholdt presentasjonen vesentlig ny informasjon.

10. januar mottok departementene en ny anmodning fra Norwegian om statlig deltakelse i rekapitaliseringen av selskapet.

– Norwegian har vært tydelig på at de ønsker å gjøre betydelige grep for å få selskapet gjennom krisen slik at de kan forbli en viktig aktør i norsk og nordisk luftfart. Vi er kjent med tidsfristene selskapet forholder seg til, og vil jobbe så raskt som det er forsvarlig med vår vurdering, sier Nybø.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener det er positivt hvis Norwegian overlever.

– Dersom Norwegian gjennom dette kan komme ut som et finansielt styrket og sunt drevet selskap, vil det være positivt for norsk luftfart, for de ansatte og for passasjerene, sier han.