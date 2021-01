Blir sjef for betydelig mindre selskap

Da nyheten kom om at Jacob Schram sa ja til å bli ny toppsjef i Norwegian i november 2019, hadde selskapet en flåte på 161 fly.

– «Nye Norwegian» er et helt annet selskap enn det du ble forespeilet da du signerte din kontrakt, Schram, hva tenker du om fortsettelsen for din egen del?

– Nei, jeg er blitt en «red nose warrior», jeg. Selskapet er annerledes enn da jeg startet, men jeg blir engasjert av kulturen i selskapet og det er det som driver meg. Dette selskapet har alltid jaget muligheter, og så lenge vi klarer å stå samme vil jeg være her. Nå skal vi ikke bare jage vekst for vekstens skyld, men også sikre oss lønnsomhet, sier Schram.

Når finansdirektør Geir Karlsen stilles samme spørsmål, svarer han:

– Selskapet står nå i en situasjon med en unik mulighet til å komme ut som et lønnsomt selskap. Nå har vi noen finansielle oppgaver, uten tvil, og de er svært krevende. Situasjonen krever at vi løser dette, og at vi konsentrerer oss helt og holdent om det.

Karlsen vil i april ha vært virksom som finansdirektør i tre år i Norwegian.