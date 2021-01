Krisetall fra Delta Air Lines

Delta Air Lines omsatte for 3,97 milliarder dollar i fjerde kvartal av 2020, markant ned fra samme periode i 2019. Da var omsetningen på 11,44 milliarder.

Det fremkommer av selskapets kvartalsrapport, som ble offentliggjort torsdag.

Kvartalsrapporten viser en blodrød bunnlinje på minus 755 millioner dollar. Til sammenligning var nettoresultatet på 1,1 milliarder dollar foregående år.

Krevende år

Coronapandemien og bekymringer over viruset, karantene, reisebegrensninger og pauser på forretningsreiser, holdt millioner av potensielle kunder hjemme i 2020. Amerikanske Transportation Security Administration screenet bare 324 millioner reisende i fjor, ned fra 824 millioner i 2019.

«Resultatene i fjerde kvartal ble begrenset av det tøffeste året i Deltas historie. Jeg vil takke allet som har fokusert på å levere resultater til alle våre interessenter ved å sette kundene i sentrum», sier Ed Bastian, Deltas adm. direktør, i en kommentar.

«Mens utfordringene fortsetter i 2021, er jeg optimistisk til at dette vil være et år med innhenting, og et vendepunkt som resulterer i at et enda sterkere Delta vender tilbake til omsetningsvekst og lønnsomhet».

For 2020 totalt endte underskuddet på 12,4 milliarder dollar. Det markerer det dårligste regnskapsåret i Deltas historie, ifølge CNBC.

Delta Air Lines (Mill. USD) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 3.973 11.439 Driftsresultat −858 1.399 Resultat før skatt -1.108 1.397 Resultat etter skatt −755 1.099