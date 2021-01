Luftfartstilsynet: – Wizz Air må følge norsk arbeidsmiljølov

Wizz Airs ansatte arbeider på en tremåneders rotasjonsordning og besetningsmedlemmene har ikke norske arbeidsavtaler. Men Luftfartstilsynet mener at basene som er etablert i Oslo og Trondheim, er å betrakte som hjemmebaser.

– Vår vurdering er at selskapets besetningsmedlemmer knyttet til de norske basene, kommer inn under vårt myndighetsansvar, og vi planlegger HMS-tilsyn med dem i løpet av første halvår i 2021, opplyser seksjonssjef Erik Hammer ved seksjon for Menneskelig ytelse og utdanning i Luftfartstilsynet, til Fri Fagbevegelse.

Dermed er selskapet forpliktet å følge norsk arbeidsmiljølov ved disse basene og Luftfartstilsynet vil føre tilsyn med arbeidsmiljøet for de Wizz Air-ansatte ved de to basene.

Et slikt arbeidsmiljøtilsyn (HMS-tilsyn) vil ha til hensikt å kartlegge om flyselskapets HMS-arbeid er systematisk og følger arbeidsmiljøforskriftene.