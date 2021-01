Bratt fall for Avinor hittil i 2021

2021 starter på en verst mulig måte for Avinor. Mens Avinor kunne vise til et fall på 72 prosent i årets første uke, har fallet tiltatt i uke to. I forrige uke fikk Avinor en nedgang på 81 prosent sammenlignet med samme uke i fjor.

Det kommer frem i en oppdatering fra Avinor mandag.

Lørdag var den dagen med størst nedgang med 88 prosent. Mens det var bare torsdag og søndag nedgangen bikket under 80 prosent, da Avinor «bare» fikk en nedgang på henholdsvis 78 og 77 prosent.

Oslo Lufthavn Gardermoen opplevde det største nedgangen i antall reisende, med en passasjersvikt på til sammen 86 prosent, mens Flesland (Bergen), Sola (Stavanger) og Værnes (Trondheim) hadde en nedgang på henholdsvis 74, 81 og 79 prosent.