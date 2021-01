Norske aksjefond har sagt ja til Nye Norwegian

Kombinert med at Norwegian før helgen meldte at selskapet legger ned sin langdistansetrafikk – etter krav fra investorene som nå skal redde selskapet – ble det også sagt at det i emisjonen kun er snakket med norske investorer.

Etter det Finansavisen kjenner til, har Norwegian fått godkjennelse fra minst tre av disse til å bruke navnene deres i samtalene med norske myndigheter.

Disse tre blir ikke å regne som tradisjonelle garantister i en aksjeemisjon, men de blir å regne som både selskapets finansielle engler og garantister i utvidet forstand.

Store fond lukter på NAS

En av hovedårsakene skal være at det øker sannsynligheten for at regjeringen stiller opp i redningsaksjonen. På samme måte vil det være en ekstra fordel om det er fondsforvaltere og ikke enkeltpersoner, og Finansavisen er kjent med at det har foregått hektiske diskusjoner med flere forvaltere.

SVAK FOR NORWEGIAN: Adm. direktør Helge Arnesen (t.v.) og forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg. Foto: Iván Kverme

De tyngste og mest aktuelle navnene er etter det Finansavisen forstår fondene Alfred Berg Gambak, Danske Invest Norge og Skagen Vekst.

SVAK FOR NORWEGIAN 2: Forvalter Lars Erik Moen i Danske Invest. Foto: Iván Kverme

Aktuelle institusjonelle investorer Fond Forvalter Sannsynlighet Tidligere investor Tidligere garantist Alfred Berg Gambak Leif Eriksrød Høyaktuell Ja Ja KLP Norge Niklas Hallberg Høyaktuell Ja - Danske Invest Norge Lars Erik Moen Høyaktuell Ja Ja Skagen Vekst Søren Milo og Alexander Stensrud Høyaktuell Ja - Nordea Norge Verdi Robert Næss Aktuell Ja - Sissener Canopus Jan Petter Sissener Aktuell Ja - DNB Norge Einar Johansen Aktuell Ja Ja Pareto Investment Fund Tore Været Aktuell Ja - Odin Norge Vigdis Almestad Aktuell Ja - Eika Norge Lars Christian Tvedt Lite aktuell - - Delphi Norge Espen Furnes Lite aktuell Ja - Holberg Norge Robert Lie Olsen Lite aktuell Ja - Finansavisen

Ingen av forvalterne har svart på spørsmålet om de har har vist frem navnet sitt til norske myndigheter, og ei heller om de vil tegne seg i NAS, dersom selskapet overlever.

PRO NORWEGIAN: Skagen-forvalter Alexander Stensrud satt tidligere i Norwegians valgkomité sammen med Jørgen Stenshagen. Foto: Ivan Kverme

Norwegian har hatt en massiv oppslutning fra norske aksjefond tidligere – og særlig i tiden før langsdistanseflyvningene var igangsatt. Ved utgangen av 2012 hadde Skagen-fond over 9 prosent av NAS-aksjene, Danske Invest Norge hadde over 4 prosent av eierskapet.

DNBs samlede posisjoner var tilsvarende, og KLP var like høyt oppe på aksjonærlisten.

VAR SVÆRT KRITISK: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. Foto: Ivan Kverme

Og selv om forvalterne Robert Næss i Nordea og Jan Petter Sissener ristet på hodet av NAS-prisingen i desember, kan det også være at disse nå snur.

For skulle finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian klare å redusere flåten til 50 fly, og samtidig komme ut med rundt 20 milliarder i netto rentebærende gjeld, kan sannsynligvis begge ringrevene se på NAS-aksjen med nye øyne.

Flere potensielle millardærer

Hverken Næss eller Sissener har besvart Finansavisens henvendelse, men de skal ikke være de eneste navnene på Norwegians finansteams liste over investorer som har sagt ja til å delta i aksjeemisjonen gitt visse forutsetninger. Disse pleies nå skånsomt av tilretteleggerne DNB Market og Seabury.

Aktuelle private investorer Investor Sannsynlighet Tidligere NAS-aksjonær Tidligere garantist John Fredriksen Høyaktuell - Ja Egil Stenshagen Høyaktuell Ja Ja Bjørn Kjos Høyaktuell Ja - Øystein Stray Spetalen Aktuell Ja - Arne Fredly Aktuell - - Sundt-søsknene Aktuell Ja - Wilhelmsen-familien Aktuell Ja - Kristoffer Stensrud Aktuell Ja - Torstein Tvenge Lite aktuell Ja - Olav Nils Sunde Lite aktuell Ja Ja Johan H. Andresen Lite aktuell Ja - Tor Andenæs Lite aktuell Ja - Finansavisen

På denne listen finnes trolig navn som John Fredriksen, i tillegg til de tidligere NAS-storaksjonærene Egil Stenshagen og Wilhelmsen-familiens Watrium.

Dessuten deltar trolig også Bjørn Kjos i diskusjonene med tilretteleggerne – om ikke for at hans lommebok er avgjørende i denne sammenhengen – hans navn vil gi en omdømmemessig boost på Oslo Børs og bli svært viktig i annenhåndsmarkedet.

MULIG COMEBACK: To brødre som ikke er brødre: Bjørn Kjos og Egil Stenshagen. Her etter fremleggelsen av Norwegians 2016-resultater. Foto: Eivind Yggeseth

Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly er også kjent for å være ivrige i kapitalinnhentinger, og skal derfor figurere på listene. Sundt-søsknene skal være andre forespurte og aktuelle investorer i nye Norwegian.

Torstein Tvenge var i lengre tid aksjonær i NAS, men er etter det Finansavisen forstår ikke på «hot»-listen hos tilretteleggere. Det er heller ikke Color Line-eier Olav Nils Sunde, som deltok i to av NAS-emisjonene før coronakrisen.

Milliardær Johan H. Andresen skal være plassert lenger nede på listen sammen med Tor Andenæs. Så sent som i 2019 var Andresen og Ferd blant Norwegians største aksjonærer, men kom seg ut før den store kursmassakren.

Dagens aksjonærer slaktes

Fredag vil examiner Kieran Wallace i Dublin vende Norwegian en tommel opp eller ned. Med en aksept fra Wallace, og dernest dommer Michael Quinn i The High Court i Dublin, vil Norwegian sette i gang sin kapitalinnhenting.

Og én ting er helt sikkert: Dagens Norwegian-aksjonærer vil etter transaksjonene bli pulverisert og stå igjen med en eierandel på kun 5 prosent.

Det eneste de vil få, er noen tegningsretter til å leke seg med, og en transaksjon på 400 millioner kroner.

Samtidig skal dagens kreditorer inn på eiersiden, men i langt mindre grad enn i den finansielle opprydningen i vår, da kreditorene denne gangen ender opp med 25 prosent av aksjene. Leasinghusene vil se sine fordringer gå opp i røyk, men de vil kunne hente ut igjen flyene i det Norwegian-døtrene slås konkurs.

PRO SKAGEN: For Norwegian vil det nok være en ekstra fjær i hatten å nevne støtten fra Skagen overfor næringsminister Iselin Nybø fra Randaberg. Foto: NTB

Vinnerne blir de investorene som allerede har sagt ja til å stille i den nye innhentingen på mellom 4 og 5 milliarder kroner – hvorav opptil 2,5 milliarder kroner skal hentes gjennom en evigvarende obligasjon med egenkapitalegenskaper.

Dersom Norwegian får sin aksept i Dublin på fredag, går turen til Oslo byfogdembete i neste uke. Samtidig sluttføres nå forhandlingene med banker, leasinghus og obligasjonseiere.

Den offentlige aksjeemisjonen på 400 millioner kroner er ventet i slutten av februar. Den rettede emisjonen vil pågå i samtidig. Om alt går som det skal, vil innbetaling fra emisjonene komme en gang i mars. I april vil dermed et refinansiert Norwegian være på vingene.