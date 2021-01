Flyr nøyer seg med 600 mill.

Finansavisen kunne i begynnelsen av desember melde at investor Erik G. Braathens flysatsning tar navnet Flyr, og nå er det i ferd med å ta ytterligere form. I en fersk presentasjons legger Flyr nå opp til å selge flybilletter allerede i midten av april og med regulære flyavganger før sommeren.

Det kommer til å bli en av de best timede krigserklæringene på lang tid, da april måned etter planen også er tiden for at Nye Norwegian kan lette fra rullebanene.

Nå melder Flyr at Arctic Securities og «to andre investeringsbanker» er hyret inn for å hente 600 millioner kroner. Det kommer i tillegg til Braathens initielle innsprøytning av 50 millioner kroner.

Det står dog i kontrast med Norwegians milliarderinnhenting.

– Arbeid med kapitalinnhenting pågår og selskapet vil være fullfinansiert med privat egenkapital, skriver Braathen & Co. i presentasjonen.

«Mini-Norwegian»

– Vi tror på å bygge et norsk flyselskap uten en tung bør i form av en overdimensjonert, kompleks og ineffektiv organisasjon. Vi tror et slikt selskap bygges mest lønnsomt og tryggest ved å starte fra grunnen, skrives blant annet videre i presentasjonen.

Samtidig som Norwegian skal kutte to av tre fly, og i første omgang sikter seg inn mot en flåte på 50 fly, skal Flyr satse på 28–30 fly. Selv om Flyr er ute etter et langt mindre beløp enn det Norwegian er ute etter i sin straks påbegynte kapitalinnhenting, er det trolig en intens investorkamp som pågår i noen leire.

Flyr opplyser nemlig at «tradisjonelle finansieringskilder som banker obligasjonsmarkedet eller kreditt via kortinnløsere» ikke er tilgjengelig, og at Flyr derfor må nøye seg med egenkapital.

Venter på driftstillatelse

Med sine første åtte maskiner skal Flyr ta utgangspunkt i Oslo i sitt rutenettverk, som primært består av norske destinasjoner. Unntakene er København, samt enkelte søreuropeiske feriesteder for nordmenn som Nice, Barcelona, Alicante og Malaga.

I den neste operative fasen skal Flyr øke til 20 fly, og da vil flere vesteuropeiske byer komme opp på rutenettet. I tillegg vil frekvensene økes kraftig på de norske rutene. Veksten fortsetter på samme måte når flåten er kommet opp i målsetningen på 28–30 fly. Samtlige av disse skal leases.

Flyr opplyser at søknaden om driftstillatelse ble levert 28. oktober, og at det er forventet at AOC-en kommer på plass i løpet av første halvår.