SAS politianmeldes i Danmark

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skriver i en pressemelding at de hadde pålagt 12 flyselskap å sikre at passasjerer ville få refundert ubrukte flybilletter. De gikk til politianmeldelser mot ti av selskapene i desember da påbudene ikke var etterfulgt.

De ventet imidlertid til nyåret med å politianmelde SAS, men har nå valgt å politianmelde også dem.

Pressesjef Jon Eckhoff i SAS sier til E24 at de tar anmeldelsen til etterretning.

– Men jeg må si at vi overrasket over beslutningen, ettersom vi har tilbakebetalt 99,8 prosent av kravene. Det er selvfølgelig beklagelig overfor kundene at vi ikke kom helt i mål, sier Eckhoff til avisen.

Dansk påtalemyndighet vil nå vurdere om det blir tatt ut tiltale mot selskapet.

