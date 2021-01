Norwegian fyller opp innsidelistene

Norwegian intensiverer nå jakten på sine uttalte 4–5 milliarder kroner samtidig som det ventes at dommeren i Dublin fredag avgjør om selskapet slås konkurs eller om det får fly.

Og med statlig støtte øker sannsynligheten betraktelig for at Norwegian kan starte opp med sin nye satsing med 40–50 fly.

Næringsdepartementet signaliserer at det stiller med 1,5 milliarder kroner i den nye evigvarende obligasjonen. Dette er hybridobligasjonen, som maksimalt skal være på 2,5 milliarder kroner.

MAX: Det er usikkert om Norwegians flåte i fremtiden vil være med Boeings 737 Max-fly. Foto: Cornelius Poppe

I tillegg skal dagens aksjonærer stille med 400 millioner kroner. Og så ber finansdirektør Geir Karlsen om signaturen til norske fondsforvaltere og profesjonelle investorer på sjekken som helst skal være på opp til 2,5 milliarder kroner.

Listene fylles opp

Som Finansavisen skrev tidligere denne uken, har minst tre aksjefond sagt ja til at deres navn kan brukes av Norwegian i dialogen med myndighetene.

Disse tre, potensielt med flere, fungerer som garantister, og har trolig forpliktet seg til å stille i emisjonen: Alfred Berg, Danske Invest og Skagen Vekst.

Men etter det Finansavisen forstår, har en rekke fondsforvaltere sagt ja til å være på innsidelistene i Norwegian, og samtidig gitt en aksept, med forbehold. Disse skal stå klare med sjekkheftet og villige til å tegne seg for både 100 og 200 millioner kroner, så snart selskapet har en avklaring med kreditorene om en storstilt gjeldssanering.

– Vi kan greit si det offentlig at vi konkret har meldt vår interesse, og at vi vil tegne hvis betingelsene blir som vi har fått beskrevet, sier forvalter Robert Næss i Nordea.

Han har tidligere vært svært påpasselig med å advare om å investere i Norwegian-aksjen på Oslo Børs på dagens kursnivåer, og før emisjonen er unnagjort.

– Det er en del forutsetninger angående kreditorer som må oppfylles, og jeg regner med at det går i orden, sier Næss.

SER KJØPSMULIGHETER: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. Foto: Iván Kverme

Flere av de største, aktive privatinvestorene på Oslo Børs skal også være å finne på listene hos DNB Markets og Seabury.

AKTUELL: Bjørn Kjos er en brennhet kandidat som en av de nye aksjonærene. Foto: Iván Kverme

Tirsdag listet Finansavisen blant annet opp John Fredriksen, Egil Stenshagen, Bjørn Kjos, Sundt-søsknene og Wilhelmsen-familien (Watrium) som aktuelle.

«Mer robust»

Statens bidrag i hybridobligasjonen kommer i tillegg til lånet som ble gitt i fjor på 3 milliarder kroner. I den offisielle bekreftelsen fra regjeringen uttaler næringsminister Iselin Nybø:

– Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra.

STILLER OPP: Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Iván Kverme

Staten har klare føringer, og kommer ikke til å tegne seg i et verdipapir utstedt fra flyselskapet før flere parametere er krysset av.

Norwegian er eksempelvis avhengige av å få inn langsiktige eiere. Videre lister næringsministeren opp tre krav:

«Selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner, hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer».

Regjeringen krever at hybridlån settes til markedsmessige vilkår.

Og forutsetter at selskapet får «endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammer selskapet har lagt frem». Norwegian-investorer vil beholde Schram

Rettet milliardemisjon

I utgangspunktet var Norwegians planer at det skulle hentes 4 milliarder kroner, som senere ble oppjustert til «mellom 4 og 5 milliarder».

Avhengig av om hybridlånet fylles opp eller ikke, blir den rettede emisjonen på mellom 1,6 og 2,6 milliarder kroner for at staten skal bli fornøyd og på mellom 2,1 og 3,1 milliarder kroner for at Karlsen skal få max uttelling. På toppen av det kommer tegningsrettsemisjonen til dagens aksjonærer på 400 millioner kroner.

I følge dokumentene som ble sendt ut i forrige uke, får dagens aksjonærer 5 prosent av Nye Norwegian. Selv om de vannes kraftig ut, steg aksjekursen igjen 13,3 prosent torsdag.

Dagens kreditorer får 25 prosent av aksjene. Samtidig settes hele 70 prosent av aksjene av til den rettede emisjonen og hybridobligasjonen, som senere kan konverteres.