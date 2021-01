Norwegian-prosess forlenget med en måned

Norwegians examinership-prosess blir forlenget med en måned – frem til 25. februar. Det ble avgjort i en høringen ved Irish High Court i Dublin fredag.

Ifølge Reuters skal forlengelsen ha kommet etter at en advokat som representerer den irske «examiner» – som er utpekt av retten til å forvalte det norske flyselskapet – fortalte retten at man mente Norwegian hadde gode muligheter for å overleve.

Dette kommer dagen etter at regjeringen i Norge gikk ut og støttet selskapets overlevelsesplan, og sa de ville stille opp med økonomisk støtte hvis private investorer gjorde det også.

Norwegian fikk innvilget konkursbeskyttelse i Irland i fjor høst.