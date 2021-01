Vil gjøre Covid-vaksinen obligatorisk for ansatte

United Airlines-sjefen Scott Kirby ønsker å gjøre Covid-19-vaksinen obligatorisk for ansatte, og oppfordrer andre selskaper til å gjøre det samme.

– Det verste jeg tror jeg noen gang vil gjøre i karrieren min er brevene jeg har skrevet til de overlevende familiemedlemmene til kolleger som vi har mistet på grunn av coronaviruset. Så for meg, fordi jeg har tillit til vaksinen - og jeg anerkjenner at den er kontroversiell - tror jeg det rette å gjøre for United Airlines og andre selskaper er å kreve vaksiner og gjøre dem obligatoriske., sa adm. direktør Scott Kirby torsdag, ifølge CNBC.

– Jeg tror ikke United kommer unna med å være det eneste selskapet som krever vaksiner og gjør dem obligatoriske. Vi trenger noen andre. Vi trenger noen andre for å vise lederskap. Spesielt i helsevesenet, sa han.

United sier at selskapet samarbeider med myndighetspersoner og helsepersonell for å sette opp vaksinedistribusjonssentre. Selskapet ber ansatte om å vaksinere seg så snart som mulig og ikke vente på veiledning fra flyselskapet.

Per slutten av 2020 hadde United Airlines mer enn 60.000 ansatte.

I skrivende stund er United Airlines-aksjen ned 1,88 prosent på Wall Street.