American Airlines la frem stort tap – aksjene steg etter aksjon på nettet

Underskuddet tilsvarer 76 milliarder kroner og skyldes kraftig redusert flytrafikk på grunn av coronapandemien. Til sammenligning gikk selskapet nesten 15 milliarder kroner i pluss i 2019.

Like etter at resultatet ble lagt frem torsdag, sørget imidlertid mengder med små investorer for å drive kursen til værs ved å samordne seg på det sosiale mediet Reddit.

En kort stund hadde aksjeverdien steget med så mye som 80 prosent i handelen før børsene åpnet, hvorpå det kom et betydelig fall.

Selskapet er bare ett i rekken av flere som de siste dagene har fått merke makten til ikke-profesjonelle investorer som bestemmer seg for å samordne kjøp av store mengder aksjer slik at kursene drives til værs.