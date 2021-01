Regjeringen vil gi 1,5 mrd. i lån til Norwegian

Regjeringen foreslår at det bevilges 1,5 milliarder kroner til eventuell statlig deltakelse i et evigvarende hybridlån til Norwegian.

Det fremgår av proposisjon 79 S til Stortinget lagt frem fredag.

«En eventuell deltakelse fra statens side vil skje på markedsmessige vilkår og forutsetter blant annet at Norwegian får godkjent og gjennomfører selskapets samlede restruktureringsplan langs de linjer som er kommunisert til markedet», heter det.

Videre skriver regjeringen at det ikke legges opp til at staten skal være en langsiktig aktør i Norwegian og fastholder at staten ikke for seg en eierposisjon, og at selskapet er derfor er avhengig av å få inn langsiktige, strategiske aksjonærer.

Samtidig heter det at «hvorvidt staten vil beslutte å delta, og vilkår for eventuell deltagelse i selskapets restrukturering, vil bli endelig fastsatt etter forhandlinger og som del av den pågående rekonstruksjonsprosessen».

Det foreslås også fullmakt til å redusere deltakelsen i hybridlånet utstedt av Norwegian helt eller delvis.

Generelt for norsk luftfart bevilger regjeringen ytterligere 4,27 milliarder kroner til tiltak for flyselskap og flyplasser, inkludert hybridlånet til NAS.