Flygiganten United Airlines sier at omtrent 14.000 ansatte risikerer å miste jobben, når den andre runden med statlig støtte utgår denne våren. Det skriver CNBC.

Den forrige runden med statlig støtte fordret at flyselskapet hentet tilbake store deler av arbeidsstyrken som ble permittert i september. Flere tusen ansatte ble da hentet tilbake. De opplyste imidlertid samtidig at krisepakken ville vare til 31. mars.

Selskapet opplyser at det flyaktiviteten fortsatt er så lav at de vil være nødt til å fatte drastiske grep til våren, til tross for at vaksinasjonsprogrammet har begynt. Det gjenstår å se om de amerikanske myndighetene godkjenner en ny krisepakke for å redde flyselskapet og dets ansatte, eller om det blir flere tusen mennesker som står uten arbeid til sommeren.

United Airlines-aksjen er i skrivende stund ned 5,9 prosent for dagen.