– At Wizz Air i denne omgang har valgt å stevne bare ett av de folkevalgte forvaltningsorganene som vedtok boikott, betyr ikke at selskapet frafaller muligheten for å stevne også de andre. Men Wizz Air vil avvente den rettslige behandlingen i Aust-Agder tingrett før man eventuelt tar nye rettslige skritt, skriver selskapet i en pressemelding.