«Den løpende driften blir ikke påvirket, og Norwegian fortsetter å fly som planlagt. Mange flygende er imidlertid permittert som følge av pandemien og et svært redusert trafikkprogram. Rekonstruksjonsprosessen påvirker ikke permitteringene eller andre forhold som berører de ansatte. Ansettelsesvilkårene for de ansatte, lønn og andre betingelser løper som normalt. Det er 520 piloter og 850 kabinansatte i de to selskapene,» heter det i meldingen.