SAS har brent 7,9 mrd. på halvt år

SAS brenner ikke overraskende penger, men tallene øker kraftig i negativ forstand. Mens rapporten for august til oktober inneholdt et tap på knappe 3 milliarder, ender første kvartals kontantstrøm på negative 4,9 milliarder svenske kroner.

Flyselskapet rapporterer selv nøkkeltall fra driften og et av disse; «kontantstrømmen fra den løpende driften», er et av de mest fremhevede resultatene i kvartalsrapporten.

Det ser ikke pent ut med -2.948 millioner svenske kroner i forrige kvartalsrapport og -4.937 millioner svenske kroner i dagens rapport.

SAS rapporterer i dag regnskapene for sitt første kvartal i det avvikende regnskapsåret, det vil si for månedene november, desember og januar, mens Norwegian i morgen vil rapportere for sitt fjerde kvartal i 2020. Heller ikke de tallene kommer til å se spesielt pene ut.



For SAS' vedkommende er det snakk om 5,3 millioner færre passasjerer i det rapporterte kvartalet, sammenlignet med tilsvarende periode et år tidligere, og et trafikktall som er hele 0,9 millioner passasjerer lavere enn i foregående periode.

Enorme tap

EBIT-marginen er et annet nøkkeltall SAS liker å vise frem – i normale tider. Nå er det på minus 95,1 prosent.

Inntektene rapporteres å kun være på 24 prosent av det de var i tilsvarende periode året før, mens passasjertallet er svekket med 84 prosent. Dette gjelder da for trafikken i julen, da SAS i forkant var offensivt ute og satte opp flere flyavganger enn flere av sine konkurrenter.

– Pandemien fortsetter å påvirke hele flybransjen kraftig, sier Rickard Gustafson i åpningen av sin kommentar i børsmeldingen.

Gustafson, som har varslet sin avgang innen 1. juli i år, fortsetter blant annet med å si at økt smittespredning har ført til økte reiserestriksjoner, som igjen har ført til at lavere etterspørsel i kvartalet og «bremset gjenopphentingen for reisebransjen som helhet».

SAS-ledelsen konstaterer at det nå er hardere reiserestriksjoner enn det var under våren 2020.

SAS (Mill. SEK) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 2.282 9.707 Driftsresultat (EBIT) -2.171 −767 Resultat før skatt -1.936 -1.087