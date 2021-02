Norwegian mistet kun 736 mill

Så lenge Norwegian befinner seg i en juridisk prosess både i Irland og i Norge med konkursbeskyttelse, er det ingen overraskelse at selskapet er i dype finansielle problemer med større gjeldsforpliktelser enn det selskapet klarer å håndtere.

Regnskapene for fjerde kvartal viser imidlertid at kontantene ikke brenner like fort som ventet. Uten kontanter ville dramatikken økt betraktelig i både Dublin og hos Oslo Byfogdembete, da selskapet ville hatt problemer med å gjøre opp sine løpende regninger som lønnsutbetalinger og drivstoffbetalinger.

I fjor sommer, da selskapet la frem sine resultater for andre kvartal, uttalte finansdirektør Geir Karlsen at selskapet lå an til å tape 300 til 500 millioner kroner pr. måned. Da rapporten for tredje kvartal ble lagt frem, hadde selskapet 3,4 milliarder kroner på konto.

I regnskapene som legges frem i dag er det faktisk bokført nær 2,7 milliarder kroner i kassabeholdningen.

Det betyr at Karlsen & Co. har klart å kutte ned på produksjonen tilstrekkelig til at kontantene ikke brenner for fort.

Stygge underskudd

Selskapet går med underskudd, og trenger en kontantbeholdning å tære på. I rettsprosessene er det på ingen måte enighet blant alle interessentene, og de trenger fortsatt tid på å bli enige. I Dublin er fristen nå satt til midten av april – en lang utsettelse fra den opprinnelige planen.

Resultattallene som legges frem er uten tvil skrekkelige:

Norwegian Air Shuttle (Mill. kr) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 670 8.944 Driftsresultat −1.879 356 Resultat før skatt −16.360 -2.024 Resultat etter skatt -16.627 −1.872

Tapene er skyhøye og og skyldes nedskrivninger på 12,8 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av januar på 40,2 milliarder kroner. Det er likevel en reduksjon fra tredje kvartal på 8,3 milliarder kroner.

– Dersom selskapet ikke er gjennom rekonstruksjonsprosessene, vil selskapet slås konkurs i løpet av andre kvartal, skriver ledelsen.

I pressemeldingen opplyses det at selskapet i snitt hadde 15 fly i drift i fjorårets siste kvartal av en flåte på 131 fly. Dette gir en fyllingsgrad på 52,4 prosent, som er bedre enn det SAS rapporterte torsdag.

Feilpriset

Og finansiell status ved nyttår underbygger alle kritikerne, som har hevdet at NAS-aksjen er for høyt priset på Oslo Børs. Der omsettes NAS denne uken for over 56 kroner. Samtidig ser man nå at underskuddet i fjerde kvartal tilsvarer 443,70 kroner pr. aksje.

Og prisingen av selskapet på Oslo Børs, på 2,3 milliarder kroner, står ikke i stil med den negative egenkapitalen på 6,6 milliarder kroner.

Norwegians ledelse har antydet at emisjonskursen blir satt rundt 7 kroner.