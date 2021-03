Regnskapet viste et underskudd på 16,6 milliarder kroner og etter valutadifferanser tapte flyselskapet 17,8 milliarder kroner i fjorårets siste kvartal.

For hele året endte underskuddet på 24 milliarder kroner og selskapet gikk ut av fjoråret med en negativ egenkapital på 6,6 milliarder kroner.

– De tallene vi fikk var absolutt utenfor en hver tankerekke, sa Trygve Hegnar i Økonominyhetene fredag. Han levner ikke flyselskapet store muligheten.

– Det er fælt å si det

– Det har jeg sagt lenge, det er fælt å si det, men jeg har ment lenge at de burde slått seg konkurs, eller blitt begjært konkurs. For lenge, lenge siden. Fremdeles, etter at de har gjort gode og riktige knep, så har de en rentebærende gjeld på 40 milliarder kroner, sa Hegnar, og la til at det er håpløst å konkurrere med Flyr med 40 milliarder kroner i gjeld.

Tidligere har Hegnar antydet at det ikke var 50/50 en gang for at Norwegian kunne reddes. Hva nå?

- Etter de nye tallene bør de ikke reddes. Om de blir reddet, vet jeg ikke. Sjansen er kanskje ikke mer enn 10 - 20 prosent. Alt går jo mot dem. Det blir vanskelig å drive luftfart i lang tid fremover. Det blir vanskelig å skaffe ny egenkapital, fra den gruppen som skal ha en del av kapitalen. Det blir vanskeligere for de som har lånt penger til Norwegian, å få de til å konvertere til aksjer. De aksjene er sannsynligvis verdiløse den dagen de får dem i hånden. De får aksjen der og så rett i bøtta.

– Jeg tror ikke de har mer enn 10-20 prosent sjanse. Og kanskje de må slå seg sammen med Erik Brathen og Flyr?

– Er det et grep?

