E24: Norwegian har inngått avtale med nok en kreditor

Ifølge E24 har det gjeldstyngede flyselskapet Norwegian tirsdag nok en gang inngått en avtale med en av sine sentrale kreditorer.

Avisen viser til at det i en høring i den irske domstolen som styrer flyselskapets konkursbeskyttelse ble bekreftet at Norwegian nå har kommet til enighet med ICBC (Industrial and Commercial Bank of China).

Dermed er selskapet kvitt ytterliggere 10 av de 36 flyene.

Det gjenstår nå fire store flykreditorer som selskapet ennå ikke har kommet til enighet med, Bank of Utah, Citi, Credit Agricole og PK Air Finance.

Disse fire kreditorene sitter ifølge E24 med garantiansvar knyttet til leasingavtaler på 19 fly. Bank of Utah og Citi sitter på 14, Crédit Agricole 3 og PK Air Finance 2 slike garantier.