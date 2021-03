Et nytt Norwegian-datterselskap søker konkursbeskyttelse

Norwegians datterselskap Norwegian Air Resources Shared Service Center AS (NAR SSC) har i dag søkt Asker og Bærum tingrett om å åpne rekonstruksjonsforhandlinger. Det fremgår av en pressemelding fra Norwegian. Søknaden kommer i tillegg til den tilsvarende rekonstruksjonsprosessen i morselskapet Norwegian Air Shuttle som ble innledet i desember 2020.

Rekonstruksjonsprosessen påvirker ikke ansatte i NAR SSC, og deres betingelser løper som normalt.

Datterselskapet har 574 administrativt ansatte fordelt på syv land, hovedsakelig i Norge og Spania, men også i Danmark, Sverige, Finland, Irland og Italia.

– Vi gjør alt vi kan for å komme gjennom rekonstruksjonsforhandlingene og å sikre så mange arbeidsplasser som mulig. Målet vårt er å holde selskapene som nå er under rekonstruksjon i normal drift mens vi jobber med å tilpasse flåtestørrelsen til fremtidig drift og å komme ut av krisen som et finansielt sterkt, konkurransedyktig flyselskap, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i en melding.

Flere selskaper i Norwegian er allerede i rekonstruksjon i Norge og Irland. I forrige uke gikk også de norske datterselskapene for piloter og kabinansatte, Norwegian Pilot Services Norway (NPSN) og Norwegian Cabin Services Norway (NCSN) inn i tilsvarende rekonstruksjon som morselskapet Norwegian Air Shuttle.