Arne Fredly selger seg ned i Flyr

Da flyselskapet Flyr skulle på børs tegnet en rekke kjente investorer seg i selskapet, der Arne Fredly investerte om lag 25 millioner kroner gjennom sitt selskap Apollo Asset Limited.

Ifølge aksjonærlistene torsdag morgen har imidlertid Fredly solgt seg noe ned i selskapet, der Apollo står oppført med 700.000 færre aksjer.

Det betyr at investoren sitter igjen med 4,3 millioner aksjer i selskapet.

Ettersom tegningskursen ble satt til fem kroner aksjen, har Fredly solgt aksjene med gevinst, ettersom selskapet har steget mer enn 40 prosent til 7,4 kroner pr. aksje.

Det skal bemerkes at aksjonærlistene tar to dager på å oppdatere seg, noe som betyr at Fredly kan ha økt eller redusert beholdningen ytterliggere de siste dagene.