Norwegian får terminere kontrakter

Selskapet har kommet til enighet med de fleste kreditorene, men fire leasingselskaper ville ikke uten videre godta skissen som var blitt lagt fram. Norwegian er i en prosess hvor det vil redusere flyparken fra om lag 140 fly og til 50. For å nå dette målet må flere avtaler om å leie fly gjennom Norwegians irske datterselskaper bli annullert.

Før rettsmøtet fredag gjensto fire av kreditorene, Dette utgjorde franske Crédit Agricole, amerikanske Bank of Utah, Citibank og PK Airfinance som protesterte mot den foreslåtte løsningen for å redde Norwegian fra konkurs.

Dommer Michael Quinn sa under rettsmøtet fredag at han avviste protestene og at prosessen med å behandle redningsplanen kan gå videre.

Norwegian er en av aksjene Investtech advarer investorer mot.