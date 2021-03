– Flyaksjer er høyrisiko

Man skal ikke lenger tilbake enn desember 2020. Da advarte investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, mot flyinvesteringer.

Knappe to-tre måneder senere er han blant de største aksjonærene i børsnykommeren, Flyr, som ble notert på Euronext Growth mandag denne uken.

– Det har vært noen perioder hvor flyinvesteringer har vært bra, og jeg tror Flyr kanskje kan være en av de. Grunnen til det, er at for å drive lønnsomt i fly så må du ha lave kostnader, sier Næss i et intervju med Økonominyhetene torsdag.



Han peker på at Flyr kan leie inn fly billigere enn de fleste andre.

– De får kanskje rundt 30 prosent rabatt på flyene som leies ut i en periode på fem til syv år. Da har de et fortrinn. Jeg synes også det ser ut som de har en god strategi når det gjelder bemanning, sier Næss, og fortsetter:

– Når de setter flyrutene er de opptatt av å sette flyruter som gjør at de kan få færrest mulig bemanning per fly, slik at totalkostnadene blir optimalisert, og det har jeg sansen for.



Stor interesse

Han har også sansen for at de starter «relativt rolig».

– De hiver seg ikke inn i det. De starter med åtte fly, og har ingen gjeld utenom leasingen, og det føler jeg er et godt utgangspunkt.

Han innrømmer også at han har latt seg påvirke av den interessen man har sett generelt for flyaksjer.

– Som den vanvittige prisingen av de gamle Norwegian-aksjer, men vi ser også at Wizz Air virkelig tar av. Det virker som det er interesse i markedet for den type aksjer, sier Næss.

– Definitivt høyrisiko

Våren 2020 solgte finansnestor Warren Buffett seg ut av sine flyaksjer.

– Er timingen for å få gå inn i flyaksjer bedre nå?

– Det som er bra med timingen nå er at man får leie fly rimelig og det er lett å finne ansatte, som er et godt utgangspunkt.

– Jeg tror timingen kan være bra nå, men man skal ha i mente at det at Flyr greier å få til å starte opp nå, beviser at det er lett å starte Flyr. Da skal du ikke ha god lønnsomhet over tid, og det er kanskje ikke den type investeringer du skal ha i 20 år, men i en fase på et par måneder til et par år, kan det være gunstig.

På spørsmål om flyaksjer er trygge eller høyrisikable investeringer, er ikke Næss i tvil.

– De er høyrisikable. Du skal fylle flyene, du skal oppnå en pris og driften skal gå greit. Det er risiko på alle mulige måter. Definitivt høyrisiko.