SAS nedgradert – må snart hente mer penger

Moody’s har nedjustert sin kredittvurdering av SAS fra «B3» til «Caa1», fremgår det av en melding fra kredittvurderingsbyrået. Utsiktene er samtidig endret fra stabile til negative.

Den nye ratingen skal først og fremst reflektere en kraftig svekkelse av flyselskapets likviditetsprofil etter den store kapitaltilførselen i fjor høst.

Ratingbyrået viser til at SAS’ beholdning med kontanter og salgbare verdipapirer har falt fra 10,2 til 4,7 milliarder svenske kroner i år. Nedgangen skyldtes såvel svake trafikktall og utbetaling av 2,1 milliarder svenske kroner i refusjon til kunder som en nedgang i tilgjengelige kredittlinjer fra 2,8 til 1,1 milliarder kroner.

Moody’s vurderer at SAS i løpet av måneder vil måtte hente ytterligere finansiering.

Ny smitte, treg vaksinering

SAS har selv tidligere kommunisert at selskapet vil ha tilstrekkelig med likviditet dersom passasjertrafikken tar seg opp til 10–20 prosent av 2019-nivåene fra februar til april, til 30 prosent fra mai til juni, til 50 prosent innen august, og til 50–60 prosent av 2019-nivåene innen oktober.

Utsiktene for de kommende månedene er imidlertid blitt svekket av ny smittespredning og treg vaksinering. Moody’s gjør et poeng av dette selv i sin nye analyse – at de kortsiktige utsiktene er blitt svakere enn hva de var i november, da ratingbyrået sist vurderte SAS.

En svært langsom start på covid-19-vaksineringen på tvers av Europa – og at flere land har satt bruken av AstraZeneca-vaksinen på vent – medvirker til usikkerheten rundt den kommende sommersesongen.

Moody’s trekker også frem at SAS ikke har presentert noen alternative tiltak for å styrke likviditeten dersom trafikkopphentingen ikke går som ventet.