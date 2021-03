Høyeste antall reisende i USA på over ett år

På søndag var det for første gang siden mars i fjor over 1,5 millioner reisende med fly i USA. Det viser tall fra U.S. Transportation Security Administration (TSA) mandag.

Ikke siden 13. mars i fjor har like mange tatt fly i Statene. Noe som kan tyde på at ting er i ferd med å normalisere seg, selv om det er et stykke igjen. I 2019 var det 1 millioner flere reisende på denne tiden.

Etterspørselen etter flyreiser kollapset i 2020 på grunn av pandemien, og antall reisende stupte ned med 60 prosent, skriver Reuters. Men med et økende antall amerikanere som blir vaksinert, har etterspørselen økt de seneste ukene.

TSA screenet 1,54 millioner mennesker på mandag, noe som var den 11. dagen på rad hvor antall reisende overstiger 1 million mennesker.