Norse Atlantic Airways starter onsdag kapitalinnhentingen av nær 1,3 milliarder kroner. Meglerhusene har ut av startblokkene med seg seks cornerstone-investorer, som allerede har tegnet seg for 550 millioner kroner.

Delphi Fondene: 140 mill.

DNB Asset Management: 100 mill.

Handelsbanken Fonder: 100 mill.

Andenæsgruppen: 85 mill.

Skagen Fondene: 70 mill.

Nordea Investment Management: 55 mill.

Emisjonen på 1,3 milliarder kroner verdsetter selskapet til 200 millioner før kapitalinnhentingen, ifølge børsmeldingen.

FLYGRÜNDER: Bjørn Tore Larsen starter Norse Atlantic Airways, og har fra før børsnoterte ADS Maritime, og de to privateide OSM Maritime Group og OSM Aviation. Foto: Iván Kverme

Fredriksen mangler

Norse-gründer Bjørn Tore Larsen bestemte seg for å starte opp igjen Norwegians langdistanseruter umiddelbart etter at selskapet bestemte seg for å legge de ned i januar, uttalte han i forrige uke.

Larsen gikk rett til Norwegian-gründer Bjørn Kjos, som tente på alle pluggene.

– Da Norwegian la ned sin satsning satte vi alle kluter til, sa Bjørn Tore Larsen til Finansavisen da satsingen først ble kjent.

Han har i tillegg med seg Bjørn Kise og Espen Høiby.

Med en nær relasjon til multimilliardær John Fredriksen var det ventet at rederen skulle dukke opp som aksjonær i Norse. Men enn så lenge er han ikke å finne på aksjonærlistene.

Siden Arctic Securities, SpareBank 1 Markets og Pareto Securities fremdeles skal hente ytterligere 725 millioner er det derfor aksjer tilgjengelig for Fredriksen. Advokatfirmaet Wiersholm er hyret inn som juridisk rådgiver.

Bygger mannskap

Fra før er det kjent at Larsen skal fungere som adm. direktør i Norse, mens Espen Høiby vil bli hans høyre hånd som driftsdirektør. Høiby leder bemanningsselskapet OSM Aviation, som han startet sammen med Larsen i 2013.

I tillegg har Larsen styrket det finansielle teamet, med finansdirektør James Lightbourn og Ben Boiling. De er begge hentet fra andre Larsen-selskaper.

Verdsettelsen av Norse Atlantic er basert på selskapets ti millioner aksjer som det har utestående, hvilket setter kursen på 20 kroner pr. Norse Atlantic-aksje. I tillegg vil det være en mulighet for overtildeling på inntil 125 millioner kroner.

Bokbyggingsprosessen starter i dag kl. 09.00 og varer til i morgen torsdag 25. mars kl. 16.30.

Videre går det frem at Norse Atlantic har søkt om opptak til handel på Euronext Growth, hvor første handelsdag er forventet å være på eller rundt 12. april.