Ryanair satser på sommeren - Øker flygninger til 80 prosent i juni

Det britiske flyselskapet Ryanair planlegger å øke flyvninger til sommeren i påvente av at reisesektoren skal ta seg opp når sommerferien trer i kraft i Europa.

Det melder Financial Times, som skriver at selskapet venter å øke antall flygninger til 80 prosent av nivåene før coronakrisen.

Administrerende direktør Michael O’Leary forteller til avisen at selskapet venter at økt coronavaksinering og et igangsettingsprogram fra EU vil styrke antall reisende når sommeren kommer.

«Vi er veldig trygge på dette tidspunktet at med tanke på suksessen fra først og fremst Storbritannias vaksineprogram, men også EUs vaksineinnhenting, så vil familier reise til og fra Storbritannia innen juni, midten av juni, juli eller august,» uttalte O’Leary til FT.

Ryanair har uttalt at selskapet vil legge til 26 ruter til og fra land som Frankrike, Hellas, Italia, Spania og Portugal.

Ryanairs satsing på sommerferien skiller seg fra konkurrentene, der British Airways har kuttet flygninger som følge av en fortsatt alvorlig smittesituasjon.

Selskapet vil operere på 50 prosent av før-pandeminivåer frem til juni. Selskapet venter en videre gjenopptaking til 90 prosent i sensommeren.