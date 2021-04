– Dette er historien som gjentar seg om de store som forsøker å stanse den lille, brysomme konkurrenten ved å plante feilaktig informasjon hos enkelte politikere, sier administrerende direktør Bjørn Tore Larsen i Norse Atlantic Airways til Finansavisen.

Styreleder Peter DeFazio i US House Transportation and Infrastructure Committee mener ifølge TDN Direkt at Larsens nye flyselskap Norse Atlantic Airways bør nektes markedsadgang i USA.

DeFazio oppfordrer Biden-administrasjonen til å nekte tillatelse til flyselskapet.

Styrelederen oppfordret videre transportminister Pete Buttigieg i en uttalelse, som ble offentliggjort i forkant av en høring torsdag, om å nekte selskapet adgang og argumenterte for at selskapet er registrert i Irland for å «unngå Norges sterke arbeidsbeskyttelse».

Vil få det som trengs

– Vi vet at amerikanske forbrukere ønsker et flyselskap som kan frakte dem trygt og komfortabelt over Atlanteren til en lav pris, og det skal vi i Norse Atlantic levere, sier Larsen.

Han peker på at Norse Atlantic Airways er et norsk selskap som skal ha faste ansatte blant annet i USA, både i luften og på bakken.

– Vi skal bruke Dreamliner-fly fra Boeing og respekterer selvfølgelig de ansattes rett til å organisere seg dersom de ønsker det. Vi vil få de tillatelsene som trengs for å fly mellom kontinentene, fordi selskapets virksomhet vil være i tråd med de avtalene som regulerer flytrafikken mellom Europa og USA, sier Larsen.

Klart for langdistanse

Etter å ha hentet 1,4 milliarder på én time, gjør Norse Atlantic Airways seg klare for børsdebut på Euronext Growth den 12. april.

Det er nå klart for å sette i gang planene om å erobre langdistanserutene som Norwegian la ned. Ni av Norwegians Dreamlinere er allerede på vei til Norse.