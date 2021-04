Norwegian rykker videre i Dublin

Torsdag og fredag vil Norwegians kreditorer igjen høres om deres standpunkt i restruktureringen av flyselskapet. Før den finansielle redningsaksjonen blir aktuell, er kreditorene nødt til å gi en godkjennelse – som for dem vil innebære enorme tap.

Gjennom torsdagen virker Norwegians plan å klare seg, da ingen av de fremmøtte stemte ned forslaget som ligger på bordet.

Bostyrers talsperson i retten, advokat Paul Sreenan, uttaler samtidig at det har meldt seg interessenter i den rettede emisjonen i Norwegians kapitalinnhenting. Som Finansavisen har vært inne på flere ganger er denne delen av oppkapitaliseringen av selskapet svært populær – og det angis at det kunne vært en overtegning på tre til fire ganger emisjonsbeløpet på drøyt 2 milliarder kroner.

Bekrefter støtte

Det er sist uttalt at det skal hentes 2,225 milliarder kroner i den rettede emisjonen, som inngår i den totale innhentingen på 4,5 milliarder kroner.

– Investorer har bekreftet overfor selskapet at det vil la seg gjøre hente denne egenkapitalen, og en anerkjent investor har overfor bostyret bekreftet at vedkommende vil stille opp med 1 milliard kroner, uttalte Sreenan i retten.

e24 meldte først om dette torsdag ettermiddag. Da Finansavisen var i ferd med å gå i trykken, førte fortsatt Sreenan ordet overfor dommer Michael Quinn i Dublins High Court.

Villig til å ta hele milliarden

Sreenan bemerker i rettssalen at investoren vil investere i «Nye Norwegian» under gitte betingelser. Finansavisen har tidligere i vinter listet opp flere høyaktuelle langsiktige investorer i den rettede emisjonen, som i hovedsak er aksjefond og noen family offices.

Essensen i denne delen av transaksjonen er at investorene stiller med frisk egenkapital, samtidig som de belønnes med en høy andel av aksjene etter refinansieringen.

«Emisjonen vil bli overtegnet, og skal vi få den posten vi ønsker må vi ta hensyn til at tildelingen kan bli lav», uttalte en av de langsiktige investorene til Finansavisen for to uker siden.

På spørsmål om investoren var forberedt på å måtte ta imot aksjer for hele innsatsen, svarte vedkommende:

«Den risikoen tar vi».

Finansavisen er kjent med at investeringsselskapet har denne kapitalen tilgjengelig i frie likvider.