Norse Atlantic har fullført emisjonen

Norse Atlantic melder nå at selskapet har hentet 1.275 millioner i en flere ganger overtegnet rettet emisjon.

Finansavisen meldte allerede onsdag formiddag at meglerhusene kun brukte en drøy time på å hente 1,4 milliarder til Bjørn Tore Larsen og Bjørn Kjos' langdistansesatsning, Norse Atantic Airways.

De seks hjørnestensinvestorene Delphi Fondene, DNB Asset Management, Handelsbanken Fonder, Andenæsgruppen, Skagen Fondene og Nordea Investment Management, hadde på forhånd tegnet seg for til sammen 550 millioner kroner.

B T Larsen & Co Ltd, kontrollert av Norse Atlantic-sjef Bjørn Tore Larsen, ble tildelt aksjer for 10 millioner kroner.

Ifølge meldingen skal nettoprovenyet fra emisjonen bli brukt til leasinginnskudd på inntil tolv fly, finansiering av oppstartskostnader, arbeidskapital, transaksjonskostnader, samt generelle selskapsformål inkludert lisenser og markedsføringskostnader.

Norse Atlantic gjentar også at det ventes at selskapet vil noteres på Euronext Growth rundt 12. april.