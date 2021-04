Lufthansas datterselskap Swiss kan måtte se seg nødt til å innføre flere oppsigelser enn ventet i andre kvartal.

I oktober meldte flyselskapet at det måtte se seg nødt til å si opp 1000 ansatte over en periode på to år. Selskapet har om lag 9000 ansatte.

«Av de 1000 meldte oppsigelsene fullførte vi 500 før årsskiftet. Hvor mange flere posisjoner vi må si opp er noe jeg kun kan svare på i andre kvartal,» uttalte administrerende direktør Dieter Vranckx til Financial Times.