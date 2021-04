Lavprisselskap bestiller 100 nye Boeing-fly

Southwest Airlines har landet en avtale med den amerikanske flyprodusenten Boeing om en bestilling på 100 splitter nye 737 Max-fly, melder flyselskapet.

De 30 første flyene har planlagt levering i 2022.

Boeing skal de siste dagene ha vært nære en avtale verdt flere milliarder dollar med Southwest, gjennom å selge dusinvis av 737 Max 7 til flyselskapet, ifølge kilder til Reuters. Hver 737 Max skal ha en listepris på rundt 100 millioner dollar, men flyene selges ofte for mindre enn halvparten av den offisielle prisen når rabatter regnes inn, utdyper kilder i flyindustrien til Reuters.

Southwest har konvertert 70 bestillinger for 737 Max 8-fly til 737 Max 7-bestillinger, med ytterligere 155 valgfrie bestillinger for enten 737 Max 7 eller Max 8 for perioden 2022 til 2019.

Endringene i ordreboken resulterer i totalt 349 ordre og 270 opsjoner for 737 Max-serien fra 2021 til 2031, sammenlignet med tidligere 249 ordre og 115 opsjoner for 2021 til 2026.