Norse Atlantic har i dag signert en leasingavtale for seks Boeing 787-9 og tre Boeing 787-8. Det opplyser selskapet i en børsmelding.

Det opplyses samtidig om at selskapet planlegger å få levert det første flyet før den første turen, som er planlagt for desember 2021. Samtlige av flyene planlegges å være levert før slutten av første kvartal i 2022.

Det heter i meldingen at leasingavtalene er gjort til attraktive rater og betalingsbetingelser, som gjør at selskapet er fleksible i startfasen. Boeing 787-8-flyene er leaset for 8 år, mens 787-9-flyene er leaset for omtrent 12 år.

«Vi er fornøyde med å inngå partnerskap med en markedsleder som AerCap for å lease vår første flåte med Dreamliners. Norse Atlantic Airways ser fram til å tilby passasjerene våre komfortable, rimelige og interkontinentale reiser om bord på disse toppmoderne luftfartøyene», sier adm. direktør i Norse Atlantic Airways, Bjørn Tore Larsen.

Norse Atlantic er ventet å bli notert på Euronext Growth rundt 12. april.